Prantsuse vanadekodu keeldus burkakeelu tõttu nunna vastu võtmast 

Naine sai linnavalitsuse kaudu vanadekodult kirja, milles seisis: „Meie asutuses võivad elanikel olla kõiksugu eelistused ja uskumused ning neid tuleb austada. Mis aga ilmalikku maailmavaadet puudutab, siis selleks, et säilitada kõigi meelerahu ei saa me lubada ühtki silmatorkavad religioosset sümbolit.“ Oma nunnarõivaid, loori ja pead katvat rätti ta kanda poleks tohtinud. Tegemist oli kohaliku omavalitsuse hallatud vanadekoduga ehk riikliku, mitte eraasutusega.

Kohalik raadiojaam France Bleu vahendas, et nunnal oleks lubatud küll ristiga ehet kanda, ent tingimusel, et seegi poleks liiga suur ja silmatorkav. Selliste reeglitega püha õde nõus polnud.

Vesouli preester isa Florent Belin kinnitas omapoolses pöördumises, et kirik leidis nunnale elamise, kuid tegemist on siiski korteri, mitte vanadekoduga, naine elab üksinda ning peab endale ise süüa tegema.

Isa Florent on toimunu pärast tulivihane. Ta kirjutab: „Praegu räägib meedia ühest mosleminaisest, kel paluti pearätt ära võtta, sest ta oli avalikus kohas ja kõik kisavad, et küll on alles skandaal, mis selle naisega juhtus! Meie nunn aga pidi leppima sellega, et omale uus elukoht otsida.“ Preester viitab siin rahvasuus burkakeelu all tuntud seadusele, mis üldiselt küll nägu katvad mosleminaised, ent antud juhul siis ka nunna spetsiifilise rõivastuse sihikule võtab.