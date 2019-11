Helir-Valdor Seeder Euroopale: rahvaparteid on kaotanud mõjujõudu, kuid nägu tuleb säilitada 

Seeder tõi oma kõnes välja, et Euroopa traditsioonilised erakonnad on viimastel aastatel kaotanud toetust poliitilistele äärmustele. Selle tõttu on kasvanud poliitiline killustatus ja ebastabiilsus. „Euroopa Rahvapartei (EPP) on küll jätkuvalt suurim jõud, kuid meie mõju on vähenenud. Võimul olles tuleb teha kompromisse, seejuures tuleb aga säilitada oma nägu ning kindlaks jääda oma põhiväärtustele ja poliitilistel eesmärkidele,“ kõneles Isamaa esimees.