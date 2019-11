Politsei ei alusta Kaja Kallase ähvardajate osas kriminaalmenetlust 

Saarniit ütles neljapäeval, et politsei on kogunud infot avallikest allikatest ja enda andmebaasidest, suhelnud erinevate inimestega, kontrollinud mitmeid aadresse ning võtnud ühendust erinevate e-maili aadresside ja telefoninumbritega. Kõigest hoolimata pole politsei kolme mehega siiani kontakti saanud, kuigi see on jätkuvalt nende eesmärk.