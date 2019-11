Iron Maideni solist sai Helsingi ülikooli audoktoriks 

Ta on õppinud Londoni ülikooli kuninganna Mary kolledžis ajalugu ning tegelnud tõsiselt vehklemisega. Dickinson on asutanud ka vehklemisvarustuse kaubamärgi. Tal on reisilennuki piloodi kutsetunnistus ning ta on olnud Boeing 757 piloot lennufirmas Astraeus, mille omanikuks ta hiljem sai. Peale muusika on Dickinson avaldanud kaks romaani ja stsenaariume ning juhtinud tele- ja raadiosaateid.