Mart Soidro | Naljakat pole siin midagi 

Kas see polnud mitte välisminister Toomas Hendrik Ilves, kes sajandi alguses seadis Eestile eesmärgiks saada igavaks Põhjamaaks? Tegelikult on läinud kõik vastupidi – tuulepealsel maal elab keevaline rahvas, kellele meeldib solvata, aga mitte mingil juhul andeks paluda. See, mis viis aastat tagasi tundus ennekuulmatu, on muutunud uueks reaalsuseks.

Elu on ettearvamatu. Kui Siim Kallas oli sajandivahetusel rahandusminister, küsisin talt, kuidas on see võimalik, et üleminekuaja ametiühinguliidrist sai pärast iseseisvuse taastamist Eesti Panga president. „No ametiühingud on arusaamatu erand minu eluteel. Seda on mul teistele ka väga raske olnud seletada. Aga õnneks pole keegi avastanud midagi sellist – ja ma arvan, et seda ei olegi –, mis ma a/ü liidrina kõnelesin ja mida ma peaksin täna häbenema. Näiteks rõhutasin ma tollal, et ametiühingud peaksid ikkagi tegelema töötajatega, mitte töötute huvisid kaitsma“ (KesKus, september 2000). Mis ma oskan selle peale kosta? Siim Kallase töömeheteed vaadates tuleb tõdeda: ametid meil kõik on head, vali, millist tahad.