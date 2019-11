Eesti uudised Lähedaste hüüetele tullakse vastu? Valitsus vaatab üle parvlaeva Estonia huku asjaolud Marvel Riik , täna, 16:04 Jaga: M

GALERII

Reisilaev Estonia. Foto: Ly Menov / ETA / Õhtuleht arhiiv

Valitsuse nõupidamisel olid ministrid üksmeele, et ei hakata vaidlustama Harju maakohtu otsust, mis näeb ette vaadata üle parvlaeva Estonia hukuga seonduvad asjaolud. „Üks põhiargument, kui kõneleda üldse menetluse alustamisest, on see, et väga selgelt peavad olema ilmnenud uued asjaolud, mitte ainult spekulatsioonid, kuulujutud,“ selgitas justiitsminister Raivo Aeg valitsuse edasi samme.