TUBLID! Eesti lapsed on ühed maailma parimad kooslahendajad 

Kui üldiselt uurib programm eri maade laste oskusi teaduses ja matemaatikas, siis seekord olid vaatluse all ka laste võimekus üksteisega koostööd teha ja grupis ülesandeid lahendada. Raporti koostajad uurisid 15aastaste noorte oskusi. Kogu maailmas pälvisid Eesti lapsed uhke neljanda koha, jagades tulemust, punktide arvu Kanadaga. Maailma parimad kooslahendajad on Singapuri lapsed, meist ja Kanadast koha võrra tagapool on Soome lapsed.

Suutlikkus üksteisega läbi saada ja koos töötada on lisaks praktilistele kogemustele ja teadmistele tööandjate jaoks järjest tähtsamad. Inimene võib ju lausa matemaatika- või arvutigeenius olla, aga kui ta teistega läbi ei saa, siis on tööl temaga raske. USA Brookingsi instituudi uurimistöö andmeil kinnitas umbes kolmandik personalijuhte, et uutel, värskelt ülikoolist tulnud töötajatel on suhtlemise ja koostöö osas nii mõndagi vajaka. Uuringu loojate hinnangul on nn pehmed oskused, sh koostöö, tuleviku töökeskkonna olulisimaid aspekte. Töökohti, kus vaja füüsilist jõudu, aga ka matemaatilisi teadmisi, jääb tulevikus järjest vähemaks ning need asenduvad karjääridega teenindavas sektoris ja muudel aladel, mis nõuavad paremaid sotsiaalseid oskusi.