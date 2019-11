Poliitika VIDEO | JÄRVIK VALETAS NII ET SUU SUITSES! Riigisekretäri uurimiskomisjon annab ministri ja advokaat Arumäe käitumisele hävitava hinnangu Johanna-Kadri Kuusk, Viljar Voog , täna, 14:21 Jaga: M

Taimar Peterkop Foto: Tiit Blaat/ Ekspress Meedia

Maaeluminister Mart Järvik on valetanud listeeriaskandaali puutuvates küsimustes ning tema nõunikust advokaat Urmas Arumäe on korraga istunud mitmel toolil, näitab riigisekretär Taimar Peterkopi komisjoni läbi viidud uurimine. Komisjon leidis, et maaeluminister ja tema nõunik on püüdnud Veterinaar- ja Toiduameti järelevalve läbiviimisesse sekkuda, millega on ületanud oma pädevust.