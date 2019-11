JÄRVIK VALETAS NII ET SUU SUITSES! Riigisekretäri uurimiskomisjon annab ministri ja advokaat Arumäe käitumisele hävitava hinnangu

Aruannet saab täismahus lugeda siit.

Neljast küsimusest, mida Peterkop peaminister Jüri Ratase korraldusel uuris, jäi vastuseta vaid üks: miks jättis minister ühel juhul PRIA-le riigi kohtus esindamise volituse andmata, kui ta teisel samalaadsel juhul selle andis. Ja sealgi leiti, et Järviku senised väited on dokumentidega tõsises vastuolus. Kõigis teistes küsimustes sai Järviku ja Arumäe käitumine hävitava hinnangu.

PRIA skandaal

Komisjonil paluti välja uurida, millised asjaolud on seotud PRIA volitustega esindada riiki kohtuasjades Maaeluministeeriumi ja Urmas Arumäe sõlmitud lepingu kehtivuse ajal. Komisjonile jäi uurimise käigus ebaselgeks, miks jättis minister ühel juhul volituse andmata, kui ta teisel samalaadsel juhul selle andis. Komisjon tuvastas, et osa ministri väiteid volituse andmata jätmise kohta on vastuolus komisjonile esitatud infoga. Materjalide põhjal ei olnud uurijatel võimalik teha järeldust selle kohta, kas minister Mart Järvik jättis PRIA-le kohtuasjas volituse andmata Urmas Arumäe klientide huvidest lähtudes.

Komisjoni andmetel teavitas 14. mail 2019 vandeadvokaat Urmas Arumäe PRIAt, et loobub antud kriminaalasjas juriidiliste isikute esindamisest/kaitsmisest, et vältida huvide konflikti, kuid sellest hoolimata jätkas ta kohtualuste esindamist ning on end ka kirjavahetuses ise nimetanud nende kaitsjaks. Maaeluminister Mart Järvik sai PRIA asjus antud kriminaalasjas nõu Arumäelt ajal, kui Arumäe tegutses ka kohtualuste huvides. Esitatud materjalidest nähtub, et minister Mart Järvik sai sellest asjaolust teada hiljemalt 22. mail 2019.

Listeeriaskandaal