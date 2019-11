NELJAPÄEV VALITSUSES: Järviku saatus ei selgu ilmselt, kantsler Lemetti oma kindlasti!

Peaminister Jüri Ratas kohtub neljapäeva pärastlõunal riigisekretär Taimar Peterkopiga ja saab ülevaate, kas maaeluminister Mart Järvik on käitunud listeeriaskandaalis ning oma tegemistes endise nõuniku Urmas Arumäega kohatult. Järviku saatus täna aga kindlasti ei selgu, sest aruteludeks ei saa laua taha tulla ühe koalitsioonipartneri esimees.

Erakond Isamaa juht Helir-Valdor Seeder viibib homseni EPP ehk Euroopa Rahvapartei kongressil Horvaatias Zagrebis. Õhtulehele viidati valitsusest, et enne tema naasmist Järviku küsimust koalitsioonis ei tõstatata.

„Saan kätte. Mida ma edasi teen? Loen läbi. Loen läbi selle raporti. Ja ma tean ka seda, et riigikantselei teeb selle täna avalikuks, avalikustab riigikantselei kodulehel,“ kommenteeris teemat valitsuse pressikonverentsil Ratas.

Peaminister täpsustas: „Mulle on seda esialgset versiooni tutvustatud riigisekretäri poolt – täna hommikul – aga ta ütles, et tal on veel komisjoni liikmete vahel suhtlus, nii et ta arvas, et toimetab mulle lõppraporti peale lõunat.“

„Ma ei saa kuidagi teie ees öelda, et see otsus, millal ma langetan otsuse on täna õhtul, reede õhtul või esmaspäeval. Ma soovin selle aruandega tutvuda. Riigisekretär on öelnud, et see on ca 20 lehekülge pikk, lisasid on veel rohkem lehekülgi ja selle aja ma tahan võtta,“ sõnas Ratas.

Siseminister ja EKRE juht Mart Helme kommenteeris, et tema ei ole erinevalt peaministrist esialgse versiooniga tutvunud. Küll aga on Helme Peterkopiga suhelnud ja usub riigisekretäri sõnumit, et tegu on tasakaaluka dokumendiga, mis pole kallutatud poliitilistest jutupunktidest.