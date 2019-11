VIDEO | Ratas maaeluminstri raportist: tahan selle enne otsustamist põhjalikult läbi lugeda

Ratas: Estonia puhul peab kümme korda mõõtma, enne kui otsustada

Pressikonverentsil teatas peaminister Jüri Ratas, et valitsus ei plaani Estonia kohta käivat otsust edasi kaevata. Ratase sõnul on tegemist väga tundliku teemaga, mille puhul on vaja kümme korda mõõta enne kui üks kord otsustada. „Ma olen alati öelnud, et poliitiku sõnal on suur kaal, aga sellise teema puhul on see kümme korda suurem,“ sõnas ta ja ei hakanud pressikonverentsil kindlat seisukohta võtma.

Siseminister Martin Helme märkis, et sellise uurimisega kaasnevad ka märkimisväärsed kulud. „Siin on mitu dimensiooni. Kuidas juriidiliselt edasi minna? Kuidas minna edasi siseriiklikult? Kui me tahame jõuda mingite füüsiliste tõendusteni, siis ekspertide hinnangul tuleb see laev merepõhjast välja tõsta. See on kallis ja ma kahtlen, kas Eestil on selleks üldse vajalikku tehnoloogiat. Välispoliitiliselt tähendab see rohkelt läbirääkimisi, seal võib tulla väga palju erinevaid seisukohti,“ loetles Helme.

Justiitsminster Raivo Aeg oli nõus sellega, et tegemist on tundliku teemaga, mis tuleb enne otsuse tegemist põhjalikult läbi arutada. „Emotsionaalselt on see raske teema. Mõned ütleksid, et seal on hauarahu. Miks peab minema sinna seda häirima,“ rääkis Aeg. Minister märkis, et kui rääkida millegi menetlemise uuendamisest, siis peavad selleks olema mingid täiendavad asjaolud, mis õigustavad menetluse taasavamist. „Lihtsalt niisama huvi ei põhejnda seda. Seda enam, kui huvi tuleb inimestelt, kes on sellega emotsionaalselt seotud,“ sõnas ta.

Järviku raport on valmis. Mis saab edasi?

Jüri Ratas ei soovinud veel midagi kindlat öelda. „Saan raporti kätte ja mis ma teen? Loen läbi. Mina tean, et riigikantselei teeb selle avalikuks,“ sõnas ta. Ratas märkis, et enne otsuse langetamist soovib ta lisaks rapoti läbi töötamisele arutada asja ka koalitsioonierakondade juhtidega ja teiste valitsuse liikmetega. „Ma ei saa teile öelda mingit tähtaega, mil ma otsuse langetan. Ma tahan selle raporti põhjalikult läbi lugeda.“