KOHUTAV: veganitest vanemad näljutasid lapse surnuks 

Lahkamisel selgus, et poisi surma põhjus oli alatoitumus. Ta kaalus surres vaid 6,8 kilogrammi. Poisi vanemad Sheila O´Leary (35) ja Ryan O´Leary (30) on veganid ning nad toitsid lapsi vaid puu- ja juurviljaga. Ka nende kaks ülejäänud last vanuses kolm ja viis aastat olid alatoitumuse tõttu halvas tervislikus seisundis.