Olev Remsu | Politsei tegutseb valikuliselt 

"Politsei- ja Piirivalveameti dokumendiregistris on 19.08.2015. a registreeritud nr 2.1-3/24924-1 all ja PPA Lääne prefektuuri Haapsalu politseijaoskonnas on andmekogus MIS 24.08.2015. a juhtumina nr 2570150001654 registreeritud Teie avaldus selle kohta, et olete saanud 01.05. ja 18.08.2015. a privaatsõnumitena oma Facebooki kontole Kristjan Murmuri nime kasutavalt isikult ähvarduskirjad: 1. mai 2015: „põgenikud, tulge, palun! Need põgenikud saadame sinna kus sa elad ja pagulaskeskuse ehitame ka sinna kus sina elad, tead mees, mul pole ausaltöeldes sooja ega külama kui sinusugune põhjakiht maha tapetakse, see siis seoses venemaaga“, 18. august 2015: „kle vanaätt, mine rahune nüüd maha, siin eestis otsustame meie kuidas me elame, oli arusaadav v?“, mida seostate oma arvamuslugudega Postimehes 29. aprillil ja 18. augustil, ja millega seoses on Teile tekitatud moraalset kahju ja soovite nende juhtumite menetlemist.