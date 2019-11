Maailm JÄLLE! Iisraelis ei suudeta valitsust moodustada, silmapiiril on juba tänavu kolmandad valimised Toimetas Aare Kartau , täna, 11:38 Jaga: M

Sinivalge partei juht Benny Gantz. Foto: SIPA/Scanpix

Iisraeli president andis eelmisel kuul Sinivalge erakonna liidrile Benny Gantzile ülesande valitsus kokku panna. Tänaseks on selgunud, et see ei õnnestu ning riiki võivad sel aastal ees oodata juba kolmandad valimised.