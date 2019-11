Otsid mehele eristuvat jõulukingitust? Appi tuleb Smartrendi lai kingiideede valik! 

Iha tekitav lõhn meestele, mis muudab nad õrnema soo jaoks veelgi kütkestavamaks. Siiani said vaid naised mehi hullutada lõhnaga, mis tegi nad vastupandamatuks. Nüüd on YESforLOV sarjas ka meeste oma iha tekitav parfüüm, millesse on lisatud maskuliinsust ja vürtse. See rõhutab meest ja tema mehiseid iseloomujooni.

See lõhn on saanud paljudelt kasutajatelt positiivset tagasisidet.

Traksid S-Holder on on uuenduslik meeste triiksärkide aksessuaar, mis on valmistatud parimatest materjalidest. Selle eesmärk on hoida meeste triiksärki ilma lisavaevata pükste sees.

Esmalt aseta traksid reie ümber ja lisa alles pärast seda klambrid triiksärgi külge. Isegi kui liigud palju ringi, aitab S-Holder triiksärgil endiselt püsida ideaalselt pükstes. Lõpptulemus jääb perfektne.