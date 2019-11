Eesti uudised Kõrge aktsiis on loonud e-sigarettide musta turu, riigikogu proovib probleemi lahendada Toimetas Johanna-Kadri Kuusk , täna, 10:19 Jaga: M

Foto: Mati Hiis

Riigikogu plaanib muuta aktsiisi- ja tubakaseadust, et vähendada e-sigarettide musta turgu. Ettepanekute kohaselt soovitakse vähendada e-sigareti vedeliku aktsiisimäära ja muuta e-vedelike maitsete regulatsiooni.„Kõige tagasihoidlikumate hinnangute kohaselt on e-sigarettide musta turu osakaal 62 protsenti, kuid mõningate arvutuste kohaselt võib see olla isegi 80 protsenti. Ulatusliku salaturu tekkimise põhjuseks võib pidada liialt kõrget aktsiisimäära ja maitsestatud e-vedelike keelamist. Taoliste otsuste tegemisel on alahinnatud salaturu tekkimise ohtu,“ ütles riigikogu suitsuvaba Eesti toetusrühma esimees Tarmo Kruusimäe.Kruusimäe sõnul toovad e-sigareti kasutajad e-vedelikke tihti naaberriikidest, kus nende hind on madalama aktsiisi tõttu väiksem ja saadaval on maitsestatud e-vedelikud. „Samuti on suur hulk e-sigareti kasutajaid hakanud endale e-vedelikke ise kokku segama. E-vedelike ise kokku segamisel võivad inimesed aga oma tervise ohtu seada, sest kasutatakse komponent