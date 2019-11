KURB: leekide vahelt päästetud koaala suri haiglas

Teisipäeval avaldas Port Macquarie koaalahaigla kurva teate. Nimelt otsustasid arstid Lewise nime kandva koaala magama panna. Teadaolevalt said loomakesele saatuslikuks tugevad põletushaavad, mis arstide sõnul paranemismärke ei näidanud. Haigla teatas, et nad ei jäta koaalasid ellu, kui see tähendab, et loomakesed peavad liigselt piinlema.