Viimsi vald otsustas jätkata koostööd Haabneeme kooli direktori Sirje Toomlaga 

Koosolekul osalesid vallavalitsuse ja vallavolikogu esindajad, kooli vanematekogu liikmed, õpetajaskond ning õpilasesinduse esindajad. Kohtumisel olid kõik ühisel nõul, et vägivald pole tolereeritav mitte kusagil ja mitte mingil tingimusel.

Osapooled saavad täna ühiselt kinnitada, et koolis toimunud erakorralise töölepingu ülesütlemisega seotud vägivallajuhtumid on kooli sõnul tugispetsialistide poolt läbi töötatud, neile on antud professionaalne hukkamõistev hinnang ning kool võtab endale kohustuse taolistest juhtumitest edaspidi valda viivitamatult teavitada.

Viimsi valla poolne jõuline reageering laste vastu suunatud vägivallaga seotud juhtumitele tulenes murest kooli keskkonnas lastele tagatud turvalisuse pärast ning kolmapäevane kohtumine veenis vallavalitsust, et edaspidiste võimalike sarnaste probleemide korral reageeritakse adekvaatselt.



Kooli hoolekogu esimees Antoon van Rens pidas oluliseks usalduse taastamist kooli ja Vallavalitsuse vahel ning ütles: „Oleme veendunud, et suudame koostöös kooli juhtkonnaga edaspidi kindlustada senisest tõhusama kommunikatsiooni toimimise Vallavalitsusega ning ootame, et Vallavalitsus teeb ka omalt poolt kõik usalduslike suhete taastamiseks.“