ANALÜÜS: Venemaa vallutaks Eesti vaid mõne päevaga 

Kuigi EKRE poliitikute väljaütlemistest sündinud skandaalides pole midagi uut, on nad harva suutnud nii kiiresti nii laialdast hukkamõistu teenida kui Mart Helme teisipäeval. Siseminister võõrustas Soome ajakirjanikke ning mainis detsembris Londonis toimuvast NATO tippkohtumisest rääkides: „Meil on töös ka niinimetatud „plaan B“ ehk mida siis Eesti hakkab tegema, ja mitte ainult Eesti, vaid ka teised Baltimaad, tegelikkuses tegema kui Macron on tegelikult rääkinud tõtt.“