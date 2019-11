Epsteini vana sõber prints Andrew loobub mõneks ajaks kuninglikest kohustustest 

Prints ise eitab süüdistusi, et magas ärimees Jeffrey Epsteini kupeldatud 17aastase tütarlapsega. Ameeriklanna Virginia Giuffre on korduvalt väitnud, et prints seksis temaga, kui ta oli kurikuulsa Ameerika rahamehe, end hiljuti 66 aasta vanuselt vanglas kohtuprotsessi eel tapnud Jeffrey Epsteini seksiori. Ärituus pidas süüdistuste järgi alaealiste seksiorjade võrgustikku ja vahendas noori tüdrukuid oma sõpradele, nende seas ka prints Andrew'le.