Vallajuhid võivad teha, mida soovivad: ministeeriumil puuduvad hoovad, kui omavalitsus vallandab koolijuhi 

Minister vastas meedia küsimustele seoses vallandatud Haabneme kooli direktoriga. Reps sõnas, et ministeerium küsib kohalikult omavalitsuselt selgitusi koolis toimunu kohtal, ent uurimiseks seda nimetada ei saa. "Vajame lisainfot," nentis haridus- ja teadusminister.

Samamoodi ei osanud ta öelda, kas kohalik omavalitsus käitus õigesti direktori vallandamise puhul. "Töölepingus on tööandjaks omavalitsus. Kas tööleping on lõpetatud õiguspäraselt - seda peavad vaidluse osapooled.... Saan aru, et antud küsimust on vaidlustatud, aga antud fakte kogume. Väga raske öelda, milline juhtum oli, kui palju oli nüansse ning millised olid reageeringud."

Reps lisas, et kui ükskõik mis koolis kiusatakse või kasutatakse vägivalda, tuleb loomulikult reageerida. "Koolijuhil, õpetajaskonnal, õpilastel ja lastevanematel on ühine soov, et oleks turvaline ja rahulik õpikeskkond. Aga kuidas ja kas Haabneme koolis muid teemasid, mida eile (teisipäeval - toim.) väga jõuliselt hoolekogu ja õpetajaskond tõstatas, mul veel vastuseid ei ole."

Haabneeme kooliga visati õhku ka süüdistus, et see on ülerahvastatud. Reps tunnistas, et Eesti haridusvõrk on väga ebaühtlane ning Viimsis nagu ka mujal Tallinna ümbruses on ruumiga probleeme. "Viimsi on üks kasvavatest piirkondadest. Sinna on tehtud suuri investeeringuid, aga ootus ja laienemisvajadus on oluliselt suurem," sõnas minister.

Vastates küsimusele, kas koolides tohib olla rohkem lapsi, kui on ette nähtud, ütles Reps, et seadusega on määritletud, palju lapsi tohib olla ruutmeetri peale. "Seda lahendatakse kas osaliselt või täielikult mitmete vahetustega, samuti jagatakse olmeruume. Seda pigem järgib sotsiaalministeerium, aga oleme koolijuhtidega ühenduses. Infrastruktuurile, alates ühis- ja hügieeniruumidest, on väga suur surve."

Millised hoovad on aga ministeeriumil, et tagada heaolu õpetajatele ja koolidirektoritele, kui nende ülemus on sisuliselt kohalik omavalitsus? "Kõigepealt küsime kohalikust omavalitsusetl selgitust. Nemad peavad selgitama, sest meie eraldame neile haridustoetust. Meil on võimalik sisse minna ka järelvalvega, mida oleme sel suvel kõige rohkem lahvatanud teemadega ka teinud. Järelvalve peab juba kohapeal nentima, millised on võimalused. Lepingu suhtes on meil tööinspektsioon ja töövaidluskomisjonid. Halvimal juhul saab ministeerium algatada koolitusloa küsimuse," vastas Reps.

Praegu on aga küsimus, kas vald käitus direkotri osas õigesti. "Laiemalt on meil hoovasid palju, aga valla või kohaliku omavalitsuses suhtes otseses mõttes tegelikult ei ole. Mõistame, et on avalikkuse küsimus ja kui saame ministeeriumi poolt mingit lisainfot või hinnangut anda, on see väga suure ja määrava tähtsusega."