Rotid said e-Eestist jagu

Riigi infosüsteemi ameti (RIA) pressiesindaja Seiko Kuik kinnitas Õhtulehele, et teenused on kättesaamatud. Süüdlasteks osutusid rotid.

"Riigiteenuste süsteemides olid varasemalt juba probleemid ning mindi kohapeale asju uurima. Tehnikud avastasid, et rotid olid kaablit niivõrd palju juba kahjustanud, et see otsustati kiiresti välja vahetada, sest hilisem kahju oleks olnud palju suurem," seletas Kuik.