Juhtkiri | Kaitsearutelu ei saa olla tabuteema 

Samas ei peaks isegi riigikaitseküsimused olema tabuteema, millest rääkimine oleks vaid „õigete“ poliitikute ja erakondade pärusmaa. Sest kui Prantsusmaa president Emmanuel Macron võib öelda, et NATO on ajusurmas ja Saksamaa rääkida alliansi reformimise vajadusest, siis kas Eesti peaks – kasutades teise suure prantslase Jacques Chiraci kunagist mõttelõnga – kasutama Ida-Euroopana võimalust vait olla?

Kaitseliidu ülem, kes pakub nüüd kaitseliitlastele relvi koju, ei teinud varem katsetki vastu vaielda, et vaenlane võib Tallinna alla jõuda kahe päevaga – kas see pole hoopis kapitulantlikum seisukoht kui Helme arutelu?

Ajuti jääb mulje, et Helme öeldut on vaja materdada üksnes tema isiku tõttu, kuigi ta on muidugi sellise refleksi kujunemisele ise kõvasti kaasa aidanud. Praegu on küsimus, kas ta valetas, kui rääkis varuplaanist, mida tegelikult polevat, või hoopis lobises välja riigisaladuse. Ministri sõnumid aga ei tohi jätta tõlgendamisvõimalusi ning Helme peaks nüüd selgitama, kas ta valetas. Välisminister Urmas Reinsalu autoriteetsel kinnitusel on aga kogu teema vähem kui ööpäevaga juba laualt maha võetud.