Taavi Pern | Müüt: prokuratuur lekitab infot 

Prokuratuur suudab töötada vaikides. Sageli peamegi seda tegema, et vajalikke uurimistoiminguid teha. Seetõttu peame kohtuistungitel esitama vastuväiteid väidetavalt põhjendamatult kaua aega tagasi alustatud menetluste kohta. Või näiteks viimaste nädalate valguses selgitama, miks ei rääkinud prokurörid Swedbanki suhtes alustatud kriminaalmenetlusest juba selle aasta juulis, vaid alles oktoobri lõpus.

Kuid oleme osa infoühiskonnast ning mõnikord jõuab uudis kellegi kinnipidamise või läbiotsimise kohta meediasse minutitega, mis tingib vajaduse avalikult kõnelda. Me ei avalda ühtegi infokildu menetluste kohta selge eesmärgita. Prokuröridena mõistame, et peame oma tegevust selgitama ausalt ja avalikult. Kriminaalasjadest rääkides järgime rangelt põhimõtet, et kedagi ei tohi käsitleda süüdiolevana enne süüdimõistvat kohtuotsust.

Meie tööülesandeks ei ole keeruliste juriidiliste võrrandite lahendamine kabinetivaikuses, vaid kõigi Eesti elanike turvatunde tõstmine kriminaalmenetluste kaudu. Meie ülesandeks on anda ausaid ja objektiivseid vastuseid selle kohta, miks ja millisel alusel kellegi suhtes menetlust läbi viime. Selle asemel, et lasta avalikkuses levida spekulatsioonidel võimaliku endiselt vabaduses viibiva ohtliku sarikurjategija kohta, anname viivitamatult infot selle kohta, millal ohtlikus kuriteos kahtlustatav on tabatud.

Olukorras, kus oleme alustanud avalikke menetlustoiminguid mõnes kohalikus omavalitsuses, on meie ülesandeks avalikkusele toimuvat selgitada viivitamatult, mitte alles paar aastat hiljem toimuvate kohtuvaidluste käigus. Kui Danske Banki suhtes läbiviidavas menetluses spekuleeriti meedias 23 kahtlustatava nimega, avaldasime kümne tegeliku kahtlustatava nime selleks, et kaitsta ülejäänud 13 inimest, keda oleks samuti kahtlustatavaks peetud.

Teame, et ajakirjanikud teevad väga head tööd ja kahtlustatava nimi uuritakse välja igal juhul. Kui avalikkuses spekuleeritakse aga vale inimese üle, siis kes vastutab sellele inimesele või tema lähedastele tekitatud kahju eest? Prokuratuur peab seisma kõikide õiguste eest – mitte ainult kannatanute-kahtlustatavate, vaid ka nende õiguste eest, kes võivad lihtsalt pihta saada.

Prokuröridena tõdeme sageli, et avalikku tähelepanu saavad just kõige keerukamad kriminaalasjad. Kriminaalasjad, milles peetakse vaidlusi keerukate õiguslike asjaolude üle. Prokurörina ei ole ma kogenud, et selliste menetlustega kaasnev avalik tähelepanu oleks mis tahes viisil positiivselt mõjunud ükskõik millisele poolele.