Jaak Madison: eri stsenaariumide variandid tulebki välja töötada, teisiti oleks rumal, vastutustundetu ja ohtlik 

Teadupärast andis siseminister Mart Helme intervjuu Soome ajakirjanikele, millest sai enim tähelepanu EKRE juhi jutt plaan Bst, kui NATO ei peaks suutma Eestit kaitsta: "Oleme tegemas tööd ka plaan B-ga ehk mida peab Eestis tegema siis, ja mitte üksnes Eesti, vaid ka teised Balti riigid, kui Macron on päriselt rääkinud tõtt." (Kuula täispikka usutlust SIIT.)

Nii koalitsiooni- kui ka opositsioonipoliitikud hakkasid ministrit tema väljaütlemise ja väljaütlemist ennast koheselt kritiseerima - peaminister Jüri Ratas võttis kärmelt sotsiaalmeedias sõna, meediaväljaannete postkastid täitusid teisipäeva õhtul paari tunni jooksul kõikide parlamendierakondade esindajate avaldustega. Helme ja tema sõnade hukkamõist oli ühene.

Sarnaselt kahe aasta tagusele olukorrale, esitasid ka nüüd opositsioonipoliitikud, antud juhul sotsiaaldemokraadid, küsimuse peaminister Ratasele, millal ta kutsub Helme ametist tagasi. Jaak Madison, kes kaks aastat tagasi opositsioonis olles samasuguse väitega esines, situatsioonides võrdlusmomenti ei näe.

"Korbi ja Helme väljaütlemised on võrreldamatud, kuna ühe arvates ei peaks Eesti kuuluma NATO-sse, teine aga väljendas just lootust, et NATO suudaks olla tugevam ja paremini toimivam. Seega pole siin tagasisastumise teemal võimalik kuidagi paralleeli tõmmata," sõnas Madison Õhtulehele.

EKRE politiik ei öelnud, kas NATO on kriisis või mitte, kuid kinnitas, et NATO on koos iseseisva Eesti kaitsevõimega meie põhiline julgeoleku alustala. "Kuid samal ajal on täiesti vastutustundetu, rumal ja ohtlik mõelda paljude poliitikute poolt, et isegi ei tohi töötada ohtude minimaliseerimise nimel. Justkui silmaklappides loodetakse, et ehk kõik toimib ning midagi ei lähe viltu. Kuid kaitsevõime kohalt on kohustuslik töötada välja kõik variandid erinevateks stsenaariumiteks ega saa olla dogmat, et me mingil teemal isegi ei tohi mõelda, kuna mõned ei suuda lihtsalt teemast arugi saada," noomis Madison teisi riigimehi.

Ta sõnas, et Eesti kaitsevõime põhilisi garantiisid on olnud lähedased suhted USAga, kes on NATO põhiline jõud. "Seega Eesti peab kaitsevõime tagamiseks alustuseks suurendama iseseisvat kaitsevõimet, koostööd naaberriikidega, et oleks üldse kuhugi võimalik tulla artikkel 5 alusel. Samas aga kuuluvad näiteks NATOsse ka Saksamaa ja Türgi, kellest esimene on norimas tüli Ameerika Ühendriikidega ja tihendamas paraku suhteid Venemaaga ning teine teostab agressiooni Süürias," leidis EKRE poliitik, kes kuulub Euroopa Parlamendis ka väliskomisjoni.