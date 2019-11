GRAAFIK | Hüppeline kasv! Vaata, kust pärineb Eesti võõrtööjõud 

Politsei- ja piirivalve (PPA) andmete järgi on märkimisväärselt kasvanud välismaalaste arv, kes on tulnud Eestisse lühiajaliselt tööd tegema. Kui 2018. aasta esimese kümne kuuga küündis võõrtööliste arv 16 505 isikuni, siis 2019. aastal on see kasvanud 28 099 isikuni. Kõige rohkem on registreerinuid Ukraina, Valgevene, Venemaa ja Moldova kodanike – 25 156. Protsendiliselt kõige suurem tõusu teinud Usbekistani kodanikud: kui 2018. aasta sama seisuga viibis Eestis 65, siis tänavu on registreeritud 501 kodanikku.