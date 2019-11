USA saadik: president juhendas ukrainlaste survestamist. Trump: mina ei tahtnud Ukrainalt mitte midagi! 

Kui üritada toimuv võimalikult lühidalt kokku võtta: USA demokraadid tahaksid Trumpi ametist eemaldada. Põhjenduseks süüdistus, et president survestas Ukrainat, et jätab nad sõjalisest abist ilma, kui nad ei uuri Trumpi rivaali Joe Bideni ja tolle poja äritegevust Ukrainas. Bidenite osas mingeid ametlikke kahtlustusi ei ole. President Trump eitab, et oleks midagi valesti teinud. (Taustaks võid täpsemalt lugeda SIIT.)

Kunagi annetas jõukas hotelliärimees Sondland president Trumpile miljon dollarit. Enne teles linastuvaid ülestunnistusi vestles Sondland antud teemal komisjoniga ka suletud uste taga. Seal sõnas ta, et tema isiklikult esitas ukrainlastele Trumpi „käsi peseb kätt“ ettepaneku, öeldes ühele Ukraina ametnikule, et pea 400 miljoni dollari väärtuses sõjalist abi sõltub sellest, kas riik asub korruptsioonikahtlustuse alusel uurima Joe Bidenit ja tolle poega Hunterit.

Käsitsi kirjutatud märkmed, millest president oma vestluse sisu maha luges. Foto: Reuters/Scanpix

Trump tegi vestlusest saadikuga väikese näitemängu

ABC Newsi reporter Valges Majas kirjeldab, et Sondlandi saabumine komisjoni ja kaamerate ette ärritas Trumpi väga. President mängis ajakirjanikele ette taasesituse sellest, kuidas tema vestlus Sondlandiga tegelikult olevat välja näinud.

Korraks kaldus president teemast kõrvale ja mainis, et ei nõustu sugugi Sondlandi kirjeldusega, et ta polnud tol hetkel heas tujus: „Olen alati heas tujus, ma ei tea, mis asi see peaks üldse olema!“ Reporter märkis, et need sõnad lausus president karjudes.