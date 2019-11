Briti saatkonna töötaja: hiinlased piinasid mind! 

Cheng on ise Hongkongi kodanik, kes töötas pea kaks aastat linnas asuvas Suurbritannia saatkonnas. Tema tööülesandeks oli Hiina ja Šotimaa ärisuhete edendamine, mistõttu pidi ta ka palju Hiinas käima. Kui ta selle aasta augustis järjekordselt Hiinast tagasi reisis, nabisid piirivalvurid ta kinni ja andsid üle ametnikele, kes ta pooleks kuuks kongi pistsid.

Väike roll Chengil praegu Hongkongis toimuva keskel tõepoolest oli. Saatkond palus tal meeleavalduste kohta infot koguda ja maksis talle selle lisatöö eest. Kuna Cheng eraisikuna väga meeleavaldusi toetab, polnud ülesanne talle raske või vastumeelne. Nii tema ise kui ka briti valitsus rõhutavad, et tema ülesandeks polnud mingil viisil midagi korraldada, kedagi millekski õhutada või sekkuda – kõigest vaadelda ning nähtust saatkonnale ette kanda.

Hongkongi protestide ajendiks on nüüdseks juba tühistatud seaduseelnõu, kuid tegelikult käib möll üldisemalt ikka selle vastu, et Hiina mõjuvõim ei suureneks ning et säiliks praegune „üks riik, kaks süsteemi“-kord. Hongkongi ja Hiina piiril on endiselt piirivalvepunktid ja kontroll. Pärast uue Hongkong-Shenzhen kiirrongiliini avamist pani Hiina Hongkongi kesklinnas asuvas rongijaamas püsti piiripunkti neile, kes rongiga Shenzheni reisivad. Hongkonglased reageerisid sellele, et nende linna keskel istub Hiina piirivalve, väga pahaselt.

Just selles jaamas vahistasidki Hiina piirivalvurid rongilt maha tulnud Chengi. Nood toppisid ta teise rongi peale, suunaga tagasi Shenzheni, mille jaamas olid juba vastas kolm erariides Hiina kaitsepolitseinikku.

Nood nõudsid, et ta tunnistaks üles, et aitas rahutusi korraldada ning tundsid erilist huvi selle vastu, kas Suurbritannia ka mässajaid kuidagi toetab. Cheng tõstab käed pea kohale, et näidata, kuidas piinajad ta ahelaidpidi lae alla rippuma panid. Nood sundisid teda tundide viisi kükitama ja andsid peksa, kui ta asendit muuta üritas. Et ta magama ei jääks, käsutasid politseinikud teda Hiina hümni laulma.

Cheng kirjeldab, et niipea kui rahvusvahelisse meediasse ilmusid esimesed uudisnupud tema kummalisest kadumisest, muutus valvurite käitumine ootamatult meeldivamaks. Sel hetkel käis briti välisministeeriumis juba palavikuline töö tema aitamiseks. Neli päeva hiljem pääses ta vabaks.