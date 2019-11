OODATUD KAHANEMIST LÄHIAJAL EI TULE: alampalga tõus kergitab lapsele makstava elatise ligi 300 euroni kuus 

Pahurdajate kõrval leidub aga neidki, kes on igati poolt, et summa ajas kasvab. Nende vanemate sõnul kerkivad aasta aastalt ka hinnad ning kulutused tõesti suurenevad.

„Eluaseme eest tuleb järjest enam välja käia. Toit läheb kallimaks. Kusjuures, ega kasvav laps ei hakka sööma vähem, vastupidi! Riideid kulub rohkem, väljasõidud, huviringid...“ loetleb kahe lapse ema, milliseid kulutusi lastega seotult ette tuleb.

Tõsi, tema on laste isaga leppinud kokku, et too maksab kahe lapse peale elatist kokku 500 eurot. See on praegu kehtivast miiniumimist 40 eurot vähem.

„Eks meil tuleb nüüd ilmselt jälle jutuajamine ette võtta, et kuidas uuel aastal olukorra lahendame. Ma mõtlen, et 550 eurot kahe lapse peale peaks olema mõistlik summa küll?“ oletab ta.

Teinegi lapse isast lahus elav ning üht last üksinda kasvatav naine on seda meelt, et summa on õiglane, vahel tundub, et võiks olla enamgi ning mõne aja eest räägitud miinium, mis oleks elatise langetanud 84 euroni, on suisa mõnitamine.

„Väike laps on sageli haige, tööl ei saa käia. Lisaks lasteaeda vedamised, sünnipäevad, üritused... See kõik maksab samuti, see on aeg! Lapsest lahus elav vanem ei saa muidugi sellest aru, tema näeb ainult rahanumbreid, aga kellele need lähevad, seda nad ei mõista!“

Ministeerium: tuleval aastal elatise kahanemist loota pole