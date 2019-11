Jõulud | Sisuturundus Tee iseendale kingitus ning alusta uuel aastal uuelt lehelt – hüpnoterapeut aitab! MTÜ Õnneklubi , täna, 15:40 Jaga: M

Aasta lõpp on parim aeg, et mõelda halbadest harjumustest loobumisele. Uuel aastal on hea alustada uue hooga ning paremana kui varem. Kui sul on halbu harjumusi või kombeid, millest on üksi keeruline vabaneda, siis võib sulle appi tulla hüpnoterapeut!