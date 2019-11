HELIFAIL: kuula, mida Mart Helme Soome ajakirjanikele rääkis

"Juhuks kui NATO ei suuda Balti riike kaitsta, valmistavad kolme maa valitsused ette n-ö plaan B-d," vahendas kohtumisel viibinud Iltalehti ajakirjanik ministri sõnu.

Mart Helme kinnitas täna meediale saadetud avalduses, et Iltalehti ajakirjanik mõistis teda valesti.

"Mis puudutab NATOt, siis me ei taha öelda, et Macronil on sajaprotsendiliselt õigus, et ta räägib, et NATO on ajusurmas. Selge on see, et NATOs on probleeme. Kui oleme ehitanud oma turvalisuse NATOle, siis vaatame võimalikult tähelepanelikult, mis seal toimub.

Nüüd on NATO tippkohtumine Londonis ja me eile valmistusime valitsuses selleks nõupidamiseks. Mul on töös ka niinimetatud plaan b ehk mida siis Eesti hakkab tegema, ja mitte ainult Eesti vaid ka teised Baltimaad, tegelikuses tegema kui Macron on tegelikult rääkinud tõtt.