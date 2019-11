Valgevene presidendi armukeseks peetav noor naine valiti parlamendi liikmeks

Lukašenka on ametlikult 44 aastat abielus

Olukorra muudab delikaatseks teadmine, et ametlikult on president juba 44 aastat abielus Galina Lukašenkaga, kelle neiupõlvenimi oli Želnerovitš. Nad olid tuttavad juba kooli ajal ja õppisid isegi ühes ülikoolis. Aga pärast Lukašenka valimist presidendiks kolisid nad lahku elama. Galina eelistas jääda Ida-Valgevenes asuvase sünnikülla Rõžkavitšõsse, kus elab tänaseni. Miks abikaasad lahku kolisid või teisalt – miks nad abielu ei lahutanud, seda pole üldsusele selgitatud. Seega on Galina tänaseni nimeliselt riigi esileedi, kuigi vastavaid kohustusi ta ei täida.