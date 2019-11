ILMAPROGNOOS | Nädalalõpul hakkab temperatuur järjepidevalt miinuskraadidesse langema 

Neljapäeval tugevneb kahe rõhuala piirimail asuvas Eestis kagutuul. Ilm püsib enamasti pilvine. Suuremat sadu ei tule, aga veidi uduvihma võib tibutada. Õhutemperatuur on öösel 0..+3, saartel kuni +6, päeval 3..6 kraadi.



Reedel tugevneb kagutuul Lääne-Eestis 14-15 m/s, saarte rannikul kuni 17 m/s, idapoolsetes maakondades piirduvad puhangud 12 m/s. Olulist sadu ei tule, ehkki päeval Eesti lääneservas nõrk vihm välistatud pole. Õhumass asendub jahedamaga. Õhutemperatuur on mandril öösel 0..-5, päeval 0..-3 kraadi, saartel ööpäevaringselt 0..+3 kraadi.



Laupäeva öösel on kagutuul jätkuvalt tugev ja nõrgeneb alles päeva peale. Ilm on valdavalt sajuta ja ka selgema taevaga. Õhutemperatuur on mandril öösel 0..-5, idapoolsetes maakondades võib paar kraadi madalamale langeda, päeval 0..-3 kraadi, saartel ööpäevaringselt 0..+2 kraadi.



Pühapäev toob niiskemat õhku ja kohati võib veidi lund sadada, suurem on tõenäosus Lõuna-Eestis ja Peipsi ääres. Puhub mõõdukas kagutuul. Õhutemperatuur on öösel -2..-7, saarte rannikul kuni +2, päeval 0..-2, saartel ja läänerannikul 0..+2 kraadi.



Esmaspäev tuleb suurema sajuta ning tugevneva kagutuulega. Õhutemperatuur on mandril öösel -1..-6, saarte rannikul kuni +2, päeval -1..+1, saartel kuni 3 soojakraadi.



Teisipäeval saabub soojemat õhku. Ilm on veel enamasti sajuta, sest niiskust lisandub alles õhtuks ning siis suureneb saju võimalus eelkõige saartel ja läänerannikul. Puhub tugev kagutuul. Õhutemperatuur on öösel -1..-6, saartel ja läänerannikul 0..+3, Lääne-Eestis -1..+3, päeval tõuseb 0..+3, Lääne-Eestis +4..+7 kraadini.



Kolmapäeval laienevad sajupilved üle Eesti - sajab vihma ja lörtsi, mandri sisealadel algul ka lund, kuid õhtuks muutub sadu kõikjal vesiseks. Puhub tugev kagu- ja lõunatuul. Õhutemperatuur on Eesti lääneservas 0..+3, Tallinn-Pärnu joonest ida pool 0..-3 kraadi, hommikuks tõuseb, päeval Lääne-Eestis 2..7, ida pool 0..+2 kraadi.