KAS JÄRVIKU SAATUS SELGUB PEAGI? Riigisekretäri ja Ratase kohtumise aeg sai paika 

Peaminister Ratas on täna välisvisiidil, kuid homseks valitsuse istungiks on ta tagasi kodumaal. Praegu täidab Eestis peaministri kohuseid EKRE juht Mart Helme, kes andis riigkogu infotunnis teada, et homme lõunal on Ratasel kavas ka kohtumine riigisekretäriga. Nimelt on Helmele teadaolevalt Peterkopi (ja tema loodud neljaliikmelise komisjoni) uurimine jõudmas lõpule ning homme peaks Ratas selle järeldustega tutvuma.