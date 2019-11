Poliitika President Kaljulaid Mart Helme väljaütlemisest: iga minister on andnud vande tegutseda Eesti riigi huvides Johanna-Kadri Kuusk , täna, 12:25 Jaga: M

Vabariigi President Kersti Kaljulaid Foto: Tiit Tamme

Siseminister Mart Helme andis intervjuu soomlaste väljaandele Iltalehtile, kus ta väitis, et juhuks kui NATO ei suuda Balti riike kaitsta, valmistavad kolme maa valitsused ette n-ö plaan B-d. Selle osaks, kinnitas Helme, on kindlasti ka Soome. Prseident Kersti Kaljulaid kinnitas, et NATO on Eesti turvalisuse nurgakivi ja märkis, et iga minister kannab vastutust seista Eesti turvalisuse eest.