Mart Helme selgitas riigikogu infotunnis, mida tema „plaan b“ sisaldab

Martin Helme: Tundub, et tegemist on järjekordse libauudisega. See ei pane mind üllatama, et ka Soome ajakirjanikud tõlgendavad asju omasoodu nagu tahavad, aga tegelikult on meie julgeolekule kõige ohtlikum see kui me ei räägi meiel otsa vataavatele probleemidest otse ja ausalt. Seda, et NATOs on probleeme, seda eitada on ju põhimõtteliselt mitte täita oma kohust Eessti julgeoleku eest hoolitsemisel.