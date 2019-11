USA suursaadik NATOs kritiseeris Macroni sõnavõttu ja hoiatas, et üksinda Euroopa Liit julgeolekut ei taga 

„Ma alustaksin president Macroni esile toodud probleemide adresseerimisega ning ütlen, et me pole sugugi Macroni NATOt puudutavate hinnangutega nõus,“ sõnas Hutchison teisipäeval toimunud pressikonverentsil. Tema arvates on NATO absoluutselt vajalik liitlasriike ohustavate riskide hindamiseks. „Me oleme koos tugevad. Ameerika toob NATOsse juhioskuse. Me teeme oma osa ja veel enamatki. Ma ei usu, et Euroopa oleks ilma transatlantilise sidemeta niivõrd ohutu kui praegu,“ lausus Hutchison.