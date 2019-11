FOTOD | President Kaljulaid kohtus piiskop Jourdaniga: rääkisme hoolivusest ja vendlusest 

Samuti tuli sallivusega seoses juttu sellest, kuidas Eesti poliitikas on suhtlemise stiil muutunud. Mida teeb president siis, kui temale saadetakse sõnum, mis ei ole sõbralik? „Ma mõtlen selle peale, et kuidas me jõuaksime edasi või tagasi sinna, kus kõik inimesed näevad vaeva selle nimel, et teisi mõista ja olla nende jaoks hea. Kuidas kurjus ei võidaks. Kuidas võidaks see, et jah meil on eri arvamused. Paavsti sõnum on, et kõik inimesed on võrdsed ja sama sõna on ka meie põhiseaduses. Me rääkisime ka ÜRO ränderaamistikust, mille põhimõte on sama. Te võite võtta vastu või mitte võtta vastu põgenikke, võite arutada, milline on see liikuvate inimeste roll maailmas, aga kui te seisate temaga tegelikult silmitsi siis ta on ka ikkagi inimene,“ lisas president.