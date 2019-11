Muuga naftaterminali suurejoonelist ostu varjab salapära 

Tänavu kevadel tehti teatavaks uudis, et Araabia Ühendemiraatide ettevõte Liwathon, mida esitleti kui Briti investorile Barclay Rowlandile kuuluvat Araabia Ühendemiraatide firmat, mille tegevusalaks on vedelkütuste logistika ja ladustamine, ostab Eesti suurima naftaterminalide operaatori Vopak E.O.S.

Pool aastat hiljem on Vopak Eesti juhataja Arnout Lugtmeijer firmast läinud, kiirkäigul on vahetatud mitmeid juhtivtöötajaid, majandustulemused teevad endiselt vähikäiku ning kes reaalselt on Vopak E.O.Si ostu taga ja mida nad Eestist tahavad, seda varjab saladuseloor.