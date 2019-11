Maailm Epsteini valvurid said süüdistuse andmete võltsimises Toimetas Greete Kõrvits , täna, 19:08 Jaga: M

Viimased fotod Jeffrey Epsteinist. Foto: US MARSHALLS OFFICE / EPA / Scanpix

Alaealiste tüdrukute vägistamises ja kupeldamises süüdistatud USA ärimehe Jeffrey Epsteini väidetav enesetapp New Yorgi kinnipidamisasutuses on jätkuvalt kahtlane lugu. Kaks mehe surma ööl valvet pidanud töötajat said ametliku süüdistuse andmete võltsimises.