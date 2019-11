Juhtkiri | Maksureform või peenhäälestus 

Esimeseks märgiks olid jutud maa maksustamishinna nüüdisajastamisest, mis lahtiseletatuna tähendaks maamaksu mitmekordset tõusu. Teisalt võib aru saada ka poliitikute omakasupüüdlikust loogikast, et maksutõusud tuleb ära teha kiirelt pärast valimisi, et haugi mäluga valija oleks järgmise valimiskampaania alguseks need rahakotile antud põntsud juba ära unustanud. Tegelikult on rida valimiste eel ja järelgi toodud katteallikaid tänini kasutusele võtmata, näiteks EKRE idee küsida Trumpi käest miljard dollarit. Samuti on tegemata koalitsioonileppes kirja pandud lubadus teha revisjon riigieelarves, et sealt õhku välja lastes leida lisaraha muude kulude katteks.