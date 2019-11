Anti Poolamets | Ähvardamine tuleb muuta väärteoks 

Ma loodan, et liberaalid ei vaja selliseid vaimselt ebastabiilseid eestkostjaid, kes lubavad konkurentidel pea puruks lüüa. Jättes kõrvale võimaluse, et Kallase juhtum oli üksnes infooperatsioon tähelepanu kõrvalejuhtimiseks Ratase suhtes loobitud reetmissüüdistuselt, peaks turvatunde pärast muretsevad inimesed jõudma järeldusele, et ähvardajate eest vajavad kaitset kõik.

Konservatiivide ähvardamise suhtes puudub avalik huvi?

Ei peaks olema nii, et juhul, kui räige sõnavool tabab liberaali, puhkeb päevi kestev torm ning juhtumeid kasutatakse üleskutseteks konkurentide sõnavavabaduse piiramiseks. Nii ütles Kristina Kallas ringvaates, et ähvarduste põhjuseks on liidrite eeskuju ja näitas näpuga konservatiividele. Konservatiivide sõnavõtud ära keelata! Kus on vihakõneseadus? – hüüab tema sees. Ometi me teame, et Martin Helme suhtes selle aasta 19. märtsil tehtud tapmisähvardusele ei järgnenud mingit karistust. See oli vesi laamendajate veskile. „Loodame et su elu väga pikaks ei jää!!! Või tuleb seda lühendada! Debiilik" hüüatas ähvardaja. Prokuratuur lõpetas uurimise kahe päevaga ja seletas, et antud juhul polnud Martin Helme elule reaalset ohtu ning tegu oli lihtsalt rumala naljaga. "Selline käitumine on solvav, kuid kuriteona seda käsitleda ei saa," selgitas prokuratuur.

Minu enda suhtes tehtud tapmisähvardused on nii räige sõnastusega, et nendega pole tahtnud isegi sõpru hirmutada. Politseisse pole mõtet pöörduda, sest „avalik huvi“ konservatiivide suhtes toime pandud kuritegude ja ähvarduste suhtes näib puuduvat. Ähvardajateks on olnud LGBT+ temaatika toetajad. Ka minu abikaasat ja teisi EKRE Ida-Viru kandidaate ähvardati Facebookis kui fašiste maha lasta. EKRE riigikogu fraktsiooni liikmed saavad igal nädalal roppustest ja ähvardustest pungil kirju. Viimase kirja lõpus käratas anonüümik paljulubavalt: „Lõpu stsenaarium võiks olla nagu kultusfilmist „Heat“ Al Pacino vs. Robert De Niro, kus kurjus ja halb pool (oma ala parim professionaal) lastakse maha!“

Karistamatuse tunne kogub hoogu

Seaduse ees ei tohiks olla võrdsemaid ja vähem võrdsemaid. Turvatunne peab olema tagatud kõigile. Selleks ei pea olema avaliku elu tegelane, et tunda end psühhopaatide lendu lastud ähvarduste tõttu ebaturvaliselt. Kunagi ei tea, kas ähvardaja näol on tegu vaimuhaige või retsidivistiga, kes alkoholi mõjul moondub juhitamatuks mürsuks. Üks jõhker näide on olemas, kui internetis ähvardaja läks tegudele ning tormas välja inimesi hävitama. Praegune karistusseadustik ütleb, et tapmise, tervisekahjustuse tekitamise või vara hävitamisega ähvardamine on ainult siis karistatav, kui on olnud alust karta selle täideviimist. Seaduselünk, mis jätab karistuseta need, kes üksnes ähvardavad, aga järgmisi, nähtavaid samme ei astu, on mulle ammu silma jäänud. Kui olen avalikus kohas laamendajaid korrale kutsunud, siis nende poolt lendu lastud tapmisähvardusele ei järgne midagi, isegi, kui politsei korrarikkujad kinni peab. Miks peavad seaduskuulekad kodanikud olema verbaalsete terroristide süljetopsid ja pimedas murelikult üle õla vaatama? Karistamatus annab neile üksnes hoogu juurde.