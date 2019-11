Mart Helme NATOst: Eesti valitsus valmistub „plaan B-ks“

Helme viitab oma jutus Prantsuse presidendi Emmanuel Macroni intervjuule The Economistiga, kus too väitis, et NATO on ajusurmas. (Loe SIIT .) „Ei tahaks öelda, et Macron ajusurnud NATOst rääkides sada protsenti õigust räägib,“ ütles minister, „kuid selge, et NATOs on probleeme.“ Ent juhul kui Macroni jutt tõesti õigeks peaks osutuma, töötab Eesti – ning ka Läti ja Leedu – selle nimel, et oleks n-ö plaan B.

„Keegi ei tea, mis järgmisena juhtub!“ selgitab Helme teatavat ebakindlust, mille tõttu olevat plaan B vajalik. Ta kinnitab soomlastele, et nende riik on kahtlemata osa sellest plaanist. „Arvan, et Soometki huvitab see, et lahe lõunakaldal on suveräänne Eesti, mitte jälle Vene impeerium,“ mõtiskleb Helme. Venemaa puhul pole Helme kirjelduse järgi aga muredest pääsu: kui seal valitseb diktatuur ja kõva käsi, on see Eestile sõjaliseks ohuks, kui aga venelastel oleks demokraatlik valitsus ning euroliit Venemaaga praegusest soojemaid suhteid looks, hakkaksid venelased Eestisse kolima.