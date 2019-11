Helme NATOst: valitsus valmistab ette plaan B-d. Ratase sõnul sellist plaani pole

Helme viitab oma jutus Prantsuse presidendi Emmanuel Macroni intervjuule The Economistiga, kus too väitis, et NATO on ajusurmas. (Loe SIIT.) „Ei tahaks öelda, et Macron ajusurnud NATOst rääkides sada protsenti õigust räägib,“ ütles minister, „kuid selge, et NATOs on probleeme.“ Ent juhul kui Macroni jutt tõesti õigeks peaks osutuma, töötab Eesti (ning ka Läti ja Leedu) selle nimel, et oleks n-ö plaan B. See on esimene kord, kui üks Eesti poliitik mingist sellisest plaanist räägib, mainib Iltalehti.

„Keegi ei tea, mis järgmisena juhtub!“ selgitab Helme teatavat ebakindlust, mille tõttu olevat plaan B vajalik. Ta kinnitab soomlastele, et nende riik on kahtlemata osa sellest plaanist. „Arvan, et Soometki huvitab see, et lahe lõunakaldal on suveräänne Eesti, mitte jälle Vene impeerium,“ mõtiskleb Helme. Venemaa puhul pole Helme kirjelduse järgi aga muredest pääsu: kui seal valitseb diktatuur ja kõva käsi, on see Eestile sõjaliseks ohuks, kui aga venelastel oleks demokraatlik valitsus ning euroliit Venemaaga praegusest soojemaid suhteid looks, hakkaksid venelased Eestisse kolima. Helme ei nõustu ka Macroni ideega luua Euroopa oma kaitsesüsteem.

Jüri Ratas: meie liikmelisust NATOs ei ole vaja küsimärgi alla seada

Pärast Mart Helme intervjuu publitseerimist ka Eesti väljaannetes, võttis sotsiaalmeedias sõna peaminister Jüri Ratas, kelle sõnutsi on Eesti A, B ja C plaan iseseisva kaitsevõime arendamine ning kuulumine NATOsse, mis olevat elujõuline ja toimiv nii sõjaliselt kui ka poliitiliselt. "Tean seda hästi, sest olen saanud sellele kinnitust koos teiste NATO riikide valitsusjuhtide ja riigipeadega ühise laua taga või külastades hiljuti NATO missiooni Afganistanis, kus osalevad ka meie kaitseväelased," põhjendas peaminister seisukohta.

Ratas nentis, et liikmesriikidel esineb vahel tõesti erimeelsusi ent allianss on teinud viimastel aastatel teinud edusamme kollektiivkaitse tugevdamiseks ja kaitsekulude tõstmiseks. " Alates 2014. aastast teostavad liitlased õhuturvet Ämarist ning 2017. aastast on Eestis kohal Suurbritannia juhitud NATO lahingugrupp. Oleme tänulik kõigile oma liitlastele nende panuse eest. Eesti julgeolek on täna üheselt kindel," kinnitas Ratas.