Rainer Jancis | Päästame Eestimaa lagedaks raiumisest 

2019. aasta jooksul on kõige suuremad õudusunenäod minu kodukülas juba teoks saanud. Kaunis mets tõmmati maha nii, et ma ei leidnud enam Tallinnast Hiiumaa-koju tagasi tulles teeotsa üles. Hiljuti võeti vahetult meie piirilt maha kaheksa hektarit metsa otse külaelanike silme all ja seda võltsitud volikirjaga. Lugu on juba ametliku käigu saanud ja ma ei hakka siin üksikasjadesse laskuma. Võib-olla saavadki kurikaelad karistada, aga metsa see tagasi ei too. Ütlesin naabrile, et mul on selline tunne, justkui oleks keegi ära surnud. Ta vastas, et hullemgi veel. Me mõtleme neid asju, tunneme neid asju, aga miks me siis eitame, et asjad ongi hullud?