JÄRG ON MESILASTE KÄES: orjastatud mesimumme vägistatakse ja sandistatakse 

Kilk selgitab, et väär on ka väide, et emamesilastel tiivad ära lõigatakse. „Siin on jälle sellised äärmuslikud seisukohad – kõigepealt – tiibu maha lõigata ei saa. On üks mesindustehniline võte, mille käigus tõepoolest kärbitakse natuke emamesilase ühe külje tiiva otsi, et ta ei saaks sülemiga ära lennata. Aga seda tehakse väga harva, see ei ole tüüpiline. Mina seda heaks ei kiida ja ise ei tee. Püüan teisiti hakkama saada.“

Kilk selgitab, et see väärarusaam võib olla pärit enam kui 100 aasta tagusest ajast, mil mesilasi peeti õõnestüvedes. „Et mett kätte saada, siis nii mõnigi kord valati mesilaspere veega üle. Aga juba 1900. aastatel hakati levitama mesinike seas nõuet, et mesilinde ei tohi tappa. Soovitati võtta ainult see mesi, mis on võimalik kätte saada nii, et kõik mesilased ellu jäävad. Tänapäeval ei tapa mitte keegi mesilasi, et mett kätte saada.“

„Aga nüüd see gaasitamine – see on võetud ühest teiset ooperist,“ ohkab mesinik. „Mesilastel on igasugu kahjureid ja haiguseid. Kõikides peredes, kõikides mesilates on olemas varroa lest, varroatoos, mille tõrjeks on erinevaid võtteid. Üks võte on tõesti selline, kus oblikhapet kuumutatakse ning oblikhappe sublimaat, see gaas, juhitakse peresse. Mitte selleks, et tappa mesilasi, vaid sellega hävitatakse lestad, mis on mesilaste peal, et need kukuks maha ja mesilased saaksid rahulikult talvituda. Kui lesti on palju, siis see pere lõpuks lihtsalt sureb. On eluliselt oluline lestad maha saada, ja üks võte selleks on gaasitamine. See ei tee kuidagi halba mesilastele.“