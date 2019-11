Mida avastas piinamisvastane komitee Eestis: räpased madratsid ja 225 päeva kestnud üksikvangistus 

Üldiselt näib, et komitee peab olukorda Eesti kinnipidamisasutustes suhteliselt rahuldavaks. Üheski külastatud vanglas (Tallinna, Tartu ja Viru) polnud vangidevaheline vägivald komitee hinnangul kuigi suureks probleemiks. Arestimajade kinnipeetavatel on ligipääs advokaatidele ja praktiliselt ükski neist ei kurtnud, et politseinikud neid peksnud või muul viisil väärkohelnud oleks. Siiski on probleeme arestimajade puhtuse ning ruumide suurusega, samuti sellega, et väikestes kambrites hoitakse inimesi teinekord liiga kaua.