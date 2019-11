Kas rasvamaia karu vägitükk?: „Sellist asja ma pole enne näinud – mõlema akna küljest oli lindude söögilaud lahti kangutatud.“ 

„See oli väga veider ja tugev lärm, mis mind üles äratas. Algul mõtlesin unesegaselt, et äkki mõni rott köögis laamendab. Seda on mõnel aastal juhtunud,“ ütleb Katrin, et jäi siis uuesti magama. Peagi kostus nii kõva lärm, et Katrin voodist istukile ehmatas. „Mõtlesin, et rott see nüüd küll ei ole! Vaatasin kella, see oli 5.15. Läksin kööki, panin tule põlema – vaikus. Väljas oli pime ja polnud näha, kas seal äkki toimub midagi. Valgustasin taskuambiga läbi akna – ei midagi,“ räägib Katrin. Ta ootas veidi köögis, aga kuna ühtegi häält enam ei olnud, läks tagasi voodisse. Kui ta enne kella kaheksat uuesti kööki tuli, oli väljas juba valgem.

„Vaatasin aknast välja, kas on midagi näha, mis võis lärmi põhjustada. Ja sellist asja ma polnud enne näinud – mõlema akna tagant oli kadunud lindude söögilaud – rohelises torukujulises plastmassraamistikus neli rasvapalli! Vahepeal, kui ilm külmem oli ja maa härmas, riputasin need juba lindudele üles. Läksin õue ja tõepoolest – mitte jälgegi neist, isegi raamistikku polnud kuskil maas vedelemas. Kadunud nagu tina tuhka!“

Katrin ütleb, et see pidi ikka olema toores jõud, mis need lahti rebis, sest mõlemad söögilauad olid tugevalt aknaraamile külge kinnitatud.

„Ühel aknalaual on küüniste jäljed ja aknal paar mõra. Teisel aknaklaasil on seal rippunud söögimaja kõrval lai mudane jälg nagu oleks keegi sinna mudase käpikuga toetanud,“ loetleb Katrin neid väheseid asitõendeid, mida pätsaja on endast maha jätnud. „Mu aknad on ikka kõrgel, nii et pean veidi kätt sirutama, et lindudele süüa panna. Väiksem loom sinna ei ulatu. Olen hoovis rebast näinud, aga kahtlen, kas tema saaks sellise tükiga hakkama. Kes see laamendaja võis siis olla? Egas ometi karu??“ ei oska Katrin ühtegi teist looma sellise vägitükiga seostada.

Asjatundjad: suure tõenäosusega oli tegemist karuga

Villem Reinaas Juuru Jahimeeste Seltsist ütleb, et kuna käpajäljed on nii kõrgel, ei oska ta samuti kedagi teist esimese hooga süüdistada kui karu. Selleks, et päris kindel olla, läheks aga vaja rohkem tõendeid.

„Kuna toimetamise jäljed on kõrgemal, ei saa öelda, et tegemist oleks mäkradega. Kuigi vahel võivad mägrad endast küll veidi leebemad, aga samasugused jäljed maha jätta nagu karu. Vahel on ka ette tulnud, et rebased on osanud millegi najalt või hüpates toidu kätte saada. Aga selline kõrgus on ikkagi rebase jaoks liiga kõrge,“ märgib Reinaas.