GÖTEBORGI POLITSEINIKUD: kuritegevus Rootsis on väljunud kontrolli alt

Rootsis on praegu 22 eriti ohtlikku piirkonda, kus politsei on kurjategijate vastu võimetu ning mitmel puhul on relvastatud politseinikud pidanud sündmuskohalt põgenema. 38 piirkonda on hinnatud ohtlikuks ja 10 piirkonda riskantseks. Kõik need on põrgu eri tasemed, tõdes Kalle Johansson.