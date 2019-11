FOTOD | Juba kolmandat korda: Tartu ülikooli kuus sammast tehti rahaks 

Rektor lisas, et postmark jõuab ennustamatult kaugemale, kui keegi suudab ette kujutada. Erinevalt minevikust võib moodsal ajal ka euromünt jõuda kellegi rahakotis väga ettearvamatutesse paikadesse.

Eesti Panga president Madis Müller lisas, et 1932. aastal vermitud münt oli mõeldud käiberahaks, kuid väga paljud eestlased hoidsid seda kui mälestusmünti. Nüüdsed kuue sambaga mündid, mida vermiti miljon tükki, leiavad samuti hoolikad omanikud, loodab Müller. Ta lisas, et Tartu ülikool on rahale vermitud kolmandat korda - 2002. aastal tähistas 10kroonine hõbemünt Tartu ülikooli asutamise 375. ja taasavamise 200. aastapäeva.